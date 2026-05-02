Путин подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции - РИА Новости, 02.05.2026
14:03 02.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет
Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о введении административных штрафов за продажу табачной продукции с нарушением установленных цен и сроков годности.
  • Штрафы зависят от количества проданных единиц: за продажу до 100 единиц включительно штраф составит 5 тысяч рублей, от 101 до 1000 единиц — 50 тысяч рублей, более 1000 единиц — 500 тысяч рублей.
  • Также вводятся штрафы за продажу товаров с истекшим сроком годности и за продажу табачной продукции лицом, не зарегистрированным в системе мониторинга, если в течение календарного месяца продано более десяти единиц через одну кассу.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за продажу табачной продукции с нарушением установленных цен и сроков годности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на усиление контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, с использованием государственной информационной системы мониторинга.
Устанавливается административная ответственность за неисполнение продавцом табачной и никотинсодержащей продукции запрета продавать ее ниже максимальной розничной цены на табак или ниже минимальной цены на никотинсодержащую продукцию, а также выше максимальной розничной цены на табачную продукцию, если продавец получил информацию о таком запрете из системы мониторинга.
Размер штрафа зависит от количества проданных единиц в одном объекте розничной торговли в течение одного календарного дня. За продажу до 100 единиц включительно штраф составит 5 тысяч рублей, за продажу от 101 до 1000 единиц - 50 тысяч рублей, за продажу более 1000 единиц - 500 тысяч рублей.
Также вводится ответственность за продажу товаров с истекшим сроком годности после получения информации о запрете из системы мониторинга. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит 10 тысяч рублей за каждую единицу просроченного товара, для юридических лиц - 20 тысяч рублей за каждую единицу.
Кроме того, устанавливается ответственность за продажу табачной и никотинсодержащей продукции лицом, которое не зарегистрировано в системе мониторинга, если в течение календарного месяца продано более десяти единиц через одну кассу. Штраф составит 50 тысяч рублей.
При выявлении и фиксации таких правонарушений через систему мониторинга протокол об административном правонарушении составляться не будет, а постановление вынесут без участия нарушителя и оформят только в электронном виде.
