Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморье усилили группировку спасателей из-за природных пожаров.
- Наиболее сложная обстановка сложилась в Ханкайском и Партизанском муниципальных округах.
- Высокий класс пожарной опасности в лесах края сохранится до 5 мая.
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Группировку спасателей усилили в Приморье на фоне ландшафтных пожаров, в регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности, сообщает правительство региона.
"До 300 человек увеличится группировка краевых пожарных, где фиксируется наибольшее число природных возгораний. Такое поручение профильным ведомствам и муниципалитетам дал губернатор Олег Кожемяко на оперативном совещании... Обстановку с природными пожарами контролирует краевой оперативный штаб", - говорится в сообщении.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Ханкайском и Партизанском муниципальных округах, там сейчас комплектуются силы и средства для тушения пожаров, уточнили власти.
"Главы муниципалитетов находятся на местах и сами возглавляют оперативные штабы. Задачи усиленных подразделений в утренние часы выдвигаться на место пожара и максимально быстро его потушить", - сказал Кожемяко, его слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что привлечение дополнительных подразделений позволит пройти ближайшие дни без серьёзных происшествий.
Синоптики прогнозируют, что высокий класс пожарной опасности в лесах края сохранится до 5 мая.
"В частности, четвёртый класс ожидается в Лазовском, Пограничном, Октябрьском, Уссурийском, Хорольском, Анучинском, Кавалеровском и Яковлевском округах", - отмечается в релизе.
