В подмосковном Краснозаводске загорелся склад

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пожар возник в складском здании в Краснозаводске, площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

В ведомстве добавили, что к тушению привлечены 28 человек и семь единиц техники.