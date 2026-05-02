19:04 02.05.2026 (обновлено: 19:50 02.05.2026)
В подмосковном Краснозаводске загорелся склад

© МЧС Московской области/MAXПожар в складском здании в Краснозаводске в Московской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В складском здании в Краснозаводске возник пожар, его площадь составляет около 700 квадратных метров.
  • К тушению пожара привлечены 28 человек и семь единиц техники.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пожар возник в складском здании в Краснозаводске, площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
"Пожар возник в складском здании Краснозаводска по адресу: улица Летчика Монетова, дом 7 строение 1. Площадь возгорания составляет около 700 квадратных метров", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
В ведомстве добавили, что к тушению привлечены 28 человек и семь единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала.
