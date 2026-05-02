В Приморье тушат природный пожар на площади два гектара

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади два гектара тушат в четырех километрах от села Рязановка в Приморье, угрозы населённому пункту нет, сообщает Природный пожар на площади два гектара тушат в четырех километрах от села Рязановка в Приморье, угрозы населённому пункту нет, сообщает правительство региона.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что лесной пожар якобы подходит к федеральной трассе и горит лес у границы с КНР . Публиковались кадры задымлённой трассы.

Власти Приморья опровергли данную информацию.

« "Распространяемая в сети информация... не соответствует действительности. По данным министерства лесного хозяйства Приморского края , в Хасанском районе действует ландшафтный (природный) пожар, а не лесной. Очаг расположен на удалении четырех километров от села Рязановка, площадь возгорания составляет 2 гектара... Угрозы населённому пункту и лесному фонду нет", - сообщили журналистам в правительстве региона.

В тушении задействованы 27 человек и шесть единиц техники.

« "Возгорание происходит вне федеральной трассы. Речь идет о региональной дороге", - пояснили власти.

За неделю это уже второй пожар вблизи дорог края. В четверг в другом округе Приморья, в Михайловском очевидцы запечатлели, как автомобили движутся сквозь густой дым от пожаров: у трассы горел лес, местами видимость на дороге была почти нулевая. Власти сообщали, что там тушат три пожара.