Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четырех километрах от села Рязановка в Приморье тушат природный пожар на площади два гектара.
- Угрозы населенному пункту нет.
- Власти Приморья опровергли информацию о том, что лесной пожар подходит к федеральной трассе и горит лес у границы с КНР.
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая - РИА Новости. Природный пожар на площади два гектара тушат в четырех километрах от села Рязановка в Приморье, угрозы населённому пункту нет, сообщает правительство региона.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что лесной пожар якобы подходит к федеральной трассе и горит лес у границы с КНР. Публиковались кадры задымлённой трассы.
Два лесных пожара вспыхнули в Крыму
26 апреля, 20:51
Власти Приморья опровергли данную информацию.
«
"Распространяемая в сети информация... не соответствует действительности. По данным министерства лесного хозяйства Приморского края, в Хасанском районе действует ландшафтный (природный) пожар, а не лесной. Очаг расположен на удалении четырех километров от села Рязановка, площадь возгорания составляет 2 гектара... Угрозы населённому пункту и лесному фонду нет", - сообщили журналистам в правительстве региона.
В тушении задействованы 27 человек и шесть единиц техники.
В одном из округов Приморья тушат три лесных пожара
30 апреля, 11:19
«
"Возгорание происходит вне федеральной трассы. Речь идет о региональной дороге", - пояснили власти.
За неделю это уже второй пожар вблизи дорог края. В четверг в другом округе Приморья, в Михайловском очевидцы запечатлели, как автомобили движутся сквозь густой дым от пожаров: у трассы горел лес, местами видимость на дороге была почти нулевая. Власти сообщали, что там тушат три пожара.
"В Михайловском округе всего потушили четыре ландшафтных пожара на площади 67 гектаров. В пятницу ликвидировали ещё один крупный пожар на 200 гектарах, ещё два небольших пожара тушили на общей площади 1,1 гектара", - сообщили РИА Новости в минприроды региона.