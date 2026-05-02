16:37 02.05.2026
В Туапсе 50 человек остаются в ПВР после ликвидации пожара на нефтекомплексе

© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на морском терминале в Туапсе
  • В Туапсе 50 человек остаются в пунктах временного размещения после ликвидации пожара на нефтекомплексе.
  • Из-за атак украинских БПЛА нефтекомплекс горел четыре раза, последняя атака произошла в ночь на пятницу.
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Пятьдесят человек остаются в ПВР Туапсе после ликвидации пожара на нефтекомплексе, остальные постепенно возвращаются домой, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Спасибо нашим пожарным, которые оперативно ликвидировали возгорание на морском терминале в Туапсе... В пунктах временного размещения остаются порядка 50 человек, остальные жители постепенно возвращаются домой", - говорится в сообщении Кондратьева в Telegram-канале.
Как ранее сообщал оперштаб региона, из-за пожара, возникшего в результате налета беспилотников ВСУ во вторник, в целях соблюдения мер безопасности порядка 70 жителей города, проживающих на улицах вблизи нефтебазы, эвакуировали в гостиницы.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел четыре раза из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
ПроисшествияТуапсеКраснодарский крайВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
