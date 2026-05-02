В Туапсе 50 человек остаются в ПВР после ликвидации пожара

КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Пятьдесят человек остаются в ПВР Туапсе после ликвидации пожара на нефтекомплексе, остальные постепенно возвращаются домой, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел четыре раза из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.