При пожаре в ХМАО погибла семья из семи человек

07:31 02.05.2026 (обновлено: 09:29 02.05.2026)
© Фото : Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮгреПожар в частном доме в поселке Высокий в ХМАО
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
"В 01:58 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома. На момент прибытия пожарно‑спасательных подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой распространения на соседние строения", — написал он Telegram-канале.
Спустя два часа пожар удалось ликвидировать на площади 142 квадратных метра. В тушении задействовали 16 спасателей и четыре единицы техники, уточнил Кухарук.
Предварительная причина ЧП — нарушение требований пожарной безопасности при использовании электроприборов, добавил глава региона.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура контролирует ход расследования.
