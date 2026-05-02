МЧС напомнило, что нельзя делать при противопожарном режиме

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Введение особого противопожарного режима в субъекте РФ предполагает полный запрет на использование мангалов и любого открытого огня для приготовления пищи, следует из памятки МЧС России, с которой ознакомилось РИА Новости.

В ней напоминается, что особый противопожарный режим может устанавливаться в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях.

"При противопожарном режиме вводится запрет на выжигание сухой растительности, устанавливается запрет на посещение гражданами лесов, также временно приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня", - говорится документе.

По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в условиях особого противопожарного режима для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц накладывается штраф в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.