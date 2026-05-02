В США одобрили продажу Катару ракет к Patriot на сумму $4,01 миллиарда

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госдепартамент США объявил, что одобрил возможную продажу Катару 500 ракет для систем ПВО Patriot разных модификаций, а также сопутствующего оборудования на общую сумму 4,01 миллиарда долларов.