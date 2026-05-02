В США одобрили продажу Катару ракет к Patriot на сумму $4,01 миллиарда

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Госдепартамент США объявил, что одобрил возможную продажу Катару 500 ракет для систем ПВО Patriot разных модификаций, а также сопутствующего оборудования на общую сумму 4,01 миллиарда долларов.
"Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Катара по программе иностранных военных продаж услуг по пополнению запасов для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 4,01 миллиарда долларов", - говорится в официальном сообщении госдепа.
Как указывает дипведомство, правительство Катара запросило закупку 200 зенитных управляемых ракет Patriot PAC-2 (GEM-T) и 300 ракет Patriot PAC-3 (MSE).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, включая Катар.