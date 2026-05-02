СМИ: фермеры и рыбаки выйдут на демонстрацию в Париже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители ряда отраслей, среди которых фермеры и рыбаки, выйдут в субботу на демонстрацию в Париже, чтобы привлечь внимание властей к трудностям, с которыми они сталкиваются из-за роста цен на топливо.
- Демонстранты считают недостаточными меры поддержки французского правительства и выступают за введение микроналога на импортируемые во Францию продовольственные товары, а также поддерживают идею налога на сверхприбыль.
ПАРИЖ, 2 мая – РИА Новости. Представители ряда отраслей, среди которых фермеры и рыбаки, выйдут в субботу на демонстрацию в Париже, чтобы привлечь внимание властей к трудностям, с которыми они сталкиваются из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает телеканал BFMTV.
"Рыбаки, фермеры, пекари… Представители этих профессий соберутся в субботу, 2 мая, на мирную манифестацию на площади Вобана в Париже, чтобы заставить правительство услышать их по поводу трудностей, с которыми эти специалисты сталкиваются с начала конфликта в Иране и на Ближнем Востоке", - говорится в материале.
По заявлению профсоюза рыбаков мелкого промысла, представители профессии пытались связаться с министерством для поиска решений, однако им так и не ответили. В результате они решили приехать в Париж и присоединиться к акции фермеров и других работников, отмечает телеканал.
Отрасли, затронутые ростом цен на топливо, считают недостаточными меры поддержки, о которых объявило французское правительство. Они выступают за введение микроналога на импортируемые во Францию продовольственные товары, а также поддерживают идею налога на сверхприбыль. По их мнению, последний должен коснуться энергокомпании TotalEnergies, которая ранее отчиталась о росте чистой прибыли в 1,5 раза в годовом выражении в первом квартале 2026 года, сообщает телеканал.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.