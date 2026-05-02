Жители города в Чехии отметили годовщину освобождения региона РККА

ПРАГА, 2 мая - РИА Новости. Жители расположенного на северо-востоке Чехии города Фридек-Мистек тепло отметили 81-ю годовщину освобождения региона войсками Красной Армии, к середине дня горожане заполнили центральную площадь, многие принесли цветы и возлагали их к установленному здесь памятнику красноармейцам, сообщил РИА Новости директор Русского дома в Праге Игорь Гиренко, который участвовал в торжествах.

В ходе боев в регионе погибли около 33 тысяч воинов Красной Армии. Потери участвовавшего в боях в составе Красной Армии 1-го Чехословацкого армейского корпуса за период с 12 по 30 апреля составили 1528 человек. Всего при освобождении Чехословакии от гитлеровских войск погибли более 140 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.