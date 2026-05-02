06:50 02.05.2026
Жители города в Чехии отметили годовщину освобождения региона РККА

Советские войска. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители города Фридек-Мистек в Чехии тепло отметили 81-ю годовщину освобождения региона войсками Красной Армии.
  • В выступлениях на митинге подчеркивалась необходимость сохранения исторической памяти и ключевого вклада Красной Армии в освобождение Европы от фашизма.
  • В результате Моравско-Остравской наступательной операции Красной Армии с 10 марта по 5 мая 1945 года был освобожден крупный промышленный регион Чехословакии.
ПРАГА, 2 мая - РИА Новости. Жители расположенного на северо-востоке Чехии города Фридек-Мистек тепло отметили 81-ю годовщину освобождения региона войсками Красной Армии, к середине дня горожане заполнили центральную площадь, многие принесли цветы и возлагали их к установленному здесь памятнику красноармейцам, сообщил РИА Новости директор Русского дома в Праге Игорь Гиренко, который участвовал в торжествах.
"Город Фридек-Мистек занимает особое положение в военной истории региона и страны, поскольку местные Чаянковы казармы были единственным местом, в котором чехословацкие вооружённые силы оказали организованное сопротивление немецким оккупантам. Это было весной 1939 года. А ровно шесть лет спустя сюда пришла свобода. Ее принесли в результате жестоких боев с немецко-фашистскими частями воины Красной армии", - напомнил собравшимся на митинг горожанам евродепутат и председатель компартии Чехии Катержина Конечна.
Помимо нее, к собравшимся обратились активисты Общества чешско-российской дружбы, председатель местного отделения Чешского союза бойцов за свободу Бронислава Бриксова-Матушкова, а также участники международного мотопробега в честь Дня Победы, члены мотоклубов Чехии и Словакии.
"В каждом выступлении звучали слова о необходимости сохранения исторической памяти, недопущению попыток фальсификации истории, ключевого вклада Красной армии в дело освобождения Европы от фашизма", - подчеркнул Гиренко.
В результате Моравско-Остравской наступательной операции Красной Армии, проходившей с 10 марта по 5 мая 1945 года, войска 4-го Украинского фронта овладели крупным промышленным регионом тогдашней Чехословакии, выполняя при этом задачу по максимальному сохранению местного производственного потенциала. В частности, Фридек-Мистек сейчас является крупным и передовым машиностроительным центром, в который зарубежные партнеры охотно несут свои инвестиции.
В ходе боев в регионе погибли около 33 тысяч воинов Красной Армии. Потери участвовавшего в боях в составе Красной Армии 1-го Чехословацкого армейского корпуса за период с 12 по 30 апреля составили 1528 человек. Всего при освобождении Чехословакии от гитлеровских войск погибли более 140 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
