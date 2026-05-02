В Эстонии выдвинули в президенты кандидата, скептически настроенного к НАТО
18:37 02.05.2026
В Эстонии выдвинули в президенты кандидата, скептически настроенного к НАТО

Март Хельме. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонская консервативная народная партия (EKRE) выдвинула своего вице-председателя Марта Хельме кандидатом в президенты республики.
  • Хельме скептически относится к ЕС и НАТО.
  • Выборы президента Эстонии пройдут в сентябре 2026 года.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) выдвинула своего вице-председателя Марта Хельме, скептически настроенного к ЕС и НАТО, кандидатом в президенты республики, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на председателя партии Мартина Хельме.
"В субботу, 2 мая, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) на заседании совета уполномоченных сообщила, что ее кандидатом в президенты страны является Март Хельме", - говорится в материале.
Как подчеркивает ERR, кандидатура Хельме должна быть утверждена на съезде партии 6 июня.
В интервью телерадиокомпании Хельме высказал скептическое отношение к нынешним международным союзам.
"Если мы говорим о том, что мир уже не тот, какой он был несколько лет назад, то НАТО практически уже не существует. Наверное, будет новая НАТО какого-то другого формата - из Северных стран, Балтии и Польши. Что касается Евросоюза, то он, по-моему, тоже разваливается. Там не могут вести диалог ни с Китаем, ни с американцами, ни с Россией", - заявил он.
ERR отмечает, что на данный момент Хельме - единственный официально объявленный кандидат. В 2016 году он уже баллотировался в президенты в коллегии выборщиков, где получил 16 голосов.
Выборы президента Эстонии пройдут в сентябре 2026 года. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, то будет созвана коллегия выборщиков, куда входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).
