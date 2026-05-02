В Новгородской области объявили опасность атаки БПЛА.

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена на территории Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в смс-рассылке жителям.
"Внимание! Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112", - говорится в сообщении.