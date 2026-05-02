В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский"), Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.