00:26 02.05.2026
В аэропорту Сочи на запасные аэродромы направили 14 рейсов

Из-за ограничений в аэропорту Сочи на запасные аэродромы направили 14 рейсов

Международный аэропорт Сочи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
  • 14 рейсов направлены на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Принято решение об уходе 14 рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.
"В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 14 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Добавляется, что статус рейсов рекомендуется уточнять у авиаперевозчиков.
