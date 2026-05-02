Киев упорно скрывает виновников трагедии в Одессе, заявили в Госдуме
21:37 02.05.2026
Киев упорно скрывает виновников трагедии в Одессе, заявили в Госдуме

Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
  • Шеремет заявил, что киевский режим скрывает виновников трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.
  • Он считает, что после освобождения Украины от нацистского режима у Дома профсоюзов должен появиться памятник невинным жертвам современного нацизма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает упорно скрывать виновников трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, так как сам является непосредственным организатором этих событий, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«
"Даже через десятилетие виновников зверского преступления украинский режим упорно скрывает, так как сам является непосредственным организатором тех кровавых событий. Тем не менее, они должны помнить, что за все преступления, не имеющие срока давности, каждый причастный будет найден и приговорен к заслуженному наказанию", - сказал Шеремет.
По его мнению, после освобождения Украины от нацистского режима у Дома профсоюзов в городе-герое Одесса должен появиться памятник невинным жертвам современного нацизма.
"Он должен стать напоминанием всему миру, как исподтишка преступный Запад с помощью продажной киевской хунты пытался превратить некогда процветающую Украину в масштабную фабрику смерти", - отметил Шеремет.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
