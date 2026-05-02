СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает упорно скрывать виновников трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, так как сам является непосредственным организатором этих событий, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.