Жители Одессы несут цветы к стихийному мемориалу у Дома профсоюзов

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Десятки жителей Одессы на юге Украины с утра несут цветы к стихийному мемориалу возле Дома профсоюзов в память о жертвах трагедии, случившейся 2 мая 2014 года, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Площадь Куликово поле около Дома профсоюзов в Одессе, где 12 лет назад, 2 мая 2014 года, погибли десятки людей, сегодня с утра оцеплены полицией и национальной гвардией. Вдоль ограды вокруг Дома профсоюзов - стихийный мемориал, куда возлагают цветы в память о погибших", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По данным издания, на входе к стихийному мемориалу на площади сотрудники полиции и СБУ проводят досмотр. Как отмечается в публикации, у некоторых людей они проверяют не только документы, но и мобильные телефоны.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.