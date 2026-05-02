14:57 02.05.2026 (обновлено: 16:04 02.05.2026)
Происходящее в Одессе после трагедии ужаснуло депутата Рады

Дмитрук: ТЦК зверствуют на месте трагедии, произошедшей в Одессе в 2014 году

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники ТЦК в Одессе устраивают бесчинства на том же месте, где в 2014 году украинские националисты совершили массовое убийство людей в Доме профсоюзов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Здание Центрального ТЦК очень символично находится прямо напротив Дома профсоюзов, где 12 лет назад сожгли людей. И вот прошло 12 лет, и там же, на этом месте, бесы продолжают приносить нас в жертву", — написал он в Telegram-канале.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на площади Куликово Поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили его. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, стреляли. Большая часть погибших — люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых видно, как задержанных увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
