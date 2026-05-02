МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники ТЦК в Одессе устраивают бесчинства на том же месте, где в 2014 году украинские националисты совершили массовое убийство людей в Доме профсоюзов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Здание Центрального ТЦК очень символично находится прямо напротив Дома профсоюзов, где 12 лет назад сожгли людей. И вот прошло 12 лет, и там же, на этом месте, бесы продолжают приносить нас в жертву", — написал он в Telegram-канале.