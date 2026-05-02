"Одесса. Помним": в Москве почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов
17:08 02.05.2026 (обновлено: 17:37 02.05.2026)

"Одесса. Помним": в Москве почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов

Более двух тысяч активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и Волонтерской роты прошли шествием с баннером "Одесса. Помним".

Активисты Молодой гвардии Единой России и Волонтерской роты Боевого братства, ветераны СВО проводят акцию Одесса. Помним в Москве

Они возложили цветы к портретам жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов.

По словам председателя МГЕР Антона Демидова, акция проходит в большом количестве городов.

Мероприятие стало уже одиннадцатым по счету.

Демидов пообещал, что акция будет проводиться до тех пор, пока виновные в преступлении не будут наказаны.

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на площади Куликово Поле.

Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили его. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли.

По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников Майдана стреляли. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших — люди, сгоревшие заживо.

