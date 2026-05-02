13:14 02.05.2026 (обновлено: 15:00 02.05.2026)
"Это война". Журналист выступил с призывом из-за трагедии в Одессе

Журналист Боуз призвал помнить о трагедии в Одессе 2014 года

© РИА Новости / Александр Полищук | Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов.
  • В Одесской резне, произошедшей в 2014 году, погибли 48 невинных людей.
  • Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов и напомнил о причинах произошедшей трагедии.
"Это гражданская война, корни которой уходят в незаконный переворот на Майдане, организованный ЦРУ в сотрудничестве с проевропейскими крайне правыми группировками. В Одесской резне, произошедшей в этот день в 2014 году, погибли 48 невинных людей. <…> Просвещайтесь!" — высказался он.
Глава Крыма назвал трагедию в Одессе черным днем русской истории
Вчера, 10:26
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили его. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, стреляли. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия.
Захарова рассказала о гарантии справедливости для жертв трагедии в Одессе
В миреОдессаУкраинаЧей БоузЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
