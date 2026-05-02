Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов.
- В Одесской резне, произошедшей в 2014 году, погибли 48 невинных людей.
- Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов и напомнил о причинах произошедшей трагедии.
"Это гражданская война, корни которой уходят в незаконный переворот на Майдане, организованный ЦРУ в сотрудничестве с проевропейскими крайне правыми группировками. В Одесской резне, произошедшей в этот день в 2014 году, погибли 48 невинных людей. <…> Просвещайтесь!" — высказался он.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили его. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, стреляли. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия.