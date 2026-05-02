07:44 02.05.2026 (обновлено: 07:50 02.05.2026)
Матвиенко назвала виновных в отсутствии правосудия по трагедии в Одессе

Матвиенко: в отсутствии наказания за трагедию в Одессе виновны покровители Киева

Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
  • Валентина Матвиенко заявила, что европейские покровители киевского режима виновны в отсутствии правосудия по трагедии в Одессе.
  • 2 мая 2014 года сторонники госпереворота и украинские националисты подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители «антимайдана».
  • Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Европейские покровители киевского режима виновны в том, что совершавшие зверства в Доме профсоюзов в Одессе до сих пор не наказаны, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сторонники госпереворота и украинские националисты 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
"В том, что настоящее правосудие не состоялось, огромная вина европейских покровителей киевского режима, сознательно содействовавших укрыванию палачей, нацистских выродков", - сказала Матвиенко.
Председатель СФ подчеркнула, что отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей также является преступлением.
"Кто преступники – известно", - констатировала политик.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана", недовольные сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле и завершились разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы радикалов стреляли.
По официальным данным, жертвами конфликта стали 48 человек: шесть погибли в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" и 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов. Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились. От ожогов и в результате отравления угарным газом умерли 32 человека. Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. В число пострадавших попали также 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.
