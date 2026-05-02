В Николаеве прогремели взрывы.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Николаевской области.
22 июня 2022, 17:18