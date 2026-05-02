Историк разрушил стереотипы об эпохе Великих географических открытий - РИА Новости, 02.05.2026
09:00 02.05.2026 (обновлено: 09:33 02.05.2026)

Историк разрушил стереотипы об эпохе Великих географических открытий

© РИА Новости / Алексей ДаничевКарта мира
Карта мира - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
  • Российский историк Денис Цыпкин предложил переосмыслить эпоху Великих географических открытий, назвав ее временем, когда человек Запада осознал величину мира, поставив себя в его центре.
  • По мнению эксперта, логика великих географических открытий заключалась в поиске пути в богатую Индию и возможности захватить новые территории и ресурсы.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. Российский историк предложил по-другому взглянуть на понятие "эпоха Великих географических открытий". "Было бы правильнее назвать это время эпохой, когда человек Запада узнал, что мир большой. При этом он сразу поставил себя в центр этого мира, противопоставив его себе", — заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости директор Российской национальной библиотеки (РНБ), завкафедрой истории западноевропейской и русской культуры в Институте истории Санкт-Петербургского государственного университета Денис Цыпкин.
Эпоха Великих географических открытий — период в истории человечества, начавшийся в XV веке и продолжавшийся до XVIII века, в ходе которого европейцы открывали новые земли и морские маршруты в Африку, Америку, Азию и Океанию в поисках новых торговых партнеров и источников товаров, пользовавшихся большим спросом в Европе.
"Великие открытия… Открытия чего? Целых континентов, на которых уже существовали цивилизации старше западноевропейских? Эти земли были восприняты как ресурс, а их население — как менее развитые, требующие просвещения варвары", — рассуждает историк.
© РИА Новости / Мария ДевахинаГенеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин
Генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Генеральный директор Российской национальной библиотеки Денис Цыпкин
По его мнению, логика так называемых великих географических открытий заключалась в том, чтобы попасть в богатую Индию. "Неважно, что приплыли в Америку, думая, что это Индия… Континент значения не имеет; собственно, ничего не имеет значения, кроме того, что здесь можно что-то захватить и чем-то поживиться", — отметил Цыпкин.
"По сути, то, что европеец увидел, — он и открыл. "Открывались" не только пути к этим землям, но и сами земли, становясь тем, что предстояло освоить, а точнее присвоить себе", — добавил глава РНБ.
При этом, по мнению Цыпкина, недооцененным остается вклад России в познание европейцами мира. "Идея Северного морского пути возникла благодаря русскому дипломату Дмитрию Герасимову. Именно он в 1525 году описал маршрут обхода Евразии с севера, о чем впервые тогда узнали европейцы", — подчеркнул эксперт.
© РИА Новости / Алексей ДаничевКарта мира
Карта мира - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Карта мира
Кроме того, глава РНБ напомнил историю тверского купца Афанасия Никитина, который в XV веке путешествовал по Ближнему Востоку и Индии, и как никто из европейских путешественников смог адаптироваться к культуре тех мест, по которым странствовал (описано в рукописи "Хожение за три моря". — Прим. ред.). Позднее в XVI и XVII веках русские землепроходцы исследовали Урал и Западную Сибирь, объединив эти земли и выйдя на границу Евразии и к Тихому океану.
"По масштабам это сопоставимо с открытием Америки, но русские никогда не воспринимали свои путешествия как открытия так, как это видел человек Запада. Наши предки двигались среди других народов, прежде всего узнавая их традиции и культуру. Это не было похоже на заморские путешествия к неведомым землям", — отметил историк, выразив мнение, что "цель так называемых великих географических открытий чаще заключалась в том, чтобы можно было что-то захватить и чем-то поживиться".
 
