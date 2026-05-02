09:37 02.05.2026
Названы популярные направления для туризма по России на майские праздники

Россияне на майские праздники выбирают поехать в Петербург, Москву и Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань, Урал и Сочи стали популярными направлениями для туризма по России на майские праздники.
  • При планировании отдыха в России треть россиян обращаются к агрегаторам, 29% бронируют жилье через сервисы аренды, а 11% организуют поездку через турагентства.
  • Для путешествий за границу 47% россиян предпочитают обращаться к турагентствам, 26% пользуются агрегаторами, а 19% бронируют жилье напрямую через сайт отеля или апартаментов.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Популярными направлениями у российских туристов на майские праздники стали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань, Урал и Сочи, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
"Основные направления для путешествий по России: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Казань, Урал, Сочи. Среди зарубежных направлений чаще всего называют Турцию, Белоруссию и Абхазию", - говорится в исследовании на основе опроса тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
Пассажиры с чемоданами в международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Исследование показало, сколько россиян планируют отдых за границей в мае
15 апреля, 09:41
По их данным, четверть россиян запланировали на майские каникулы больше активностей, чем годом ранее. Так, среди основных планов — отдых на природе с шашлыками, встречи с близкими, поездки на дачу и активный отдых, включая походы и спорт.
При этом чаще всего россияне выбирают направления для отдыха, опираясь на личный опыт: об этом сказали 64%. "Также заметную роль играют рекомендации друзей и близких (37%), выгодные акции и горящие туры (27%), а также советы путеводителей и турагентств (20%). Особенно вырос интерес к последнему пункту, годом ранее к советам турагентов прислушивались 7%", - выяснили в агентстве.
Так, при планировании отдыха в России почти треть россиян выбирают обращаться к агрегаторам. При этом 29% бронируют жилье через сервисы аренды и 24% - через сайт отеля или апартаментов, а с помощью турагентств поездку по стране организуют 11%.
Однако при планировании путешествий за границей 47% россиян предпочитают обращаться к турагентствам. "На втором месте агрегаторы: ими пользуются 26%. Еще 19% бронируют жилье напрямую через сайт отеля или апартаментов, столько же — напрямую у жителей через сервисы аренды", - заметили аналитики.
Директор по развитию бизнеса в ORO Маруся Нерсесян подчеркнула, что в компании видят укрепление интереса в сторону внутреннего туризма. "Люди переориентируются на короткие поездки по стране в майские, при этом для бронирования активнее пользуются агрегаторами", - заключила она.
Женщина готовит шашлык на дачном участке - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Россияне назвали бюджет для идеальных майских праздников
27 апреля, 02:35
 
