Названы популярные направления для туризма по России на майские праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань, Урал и Сочи стали популярными направлениями для туризма по России на майские праздники.

При планировании отдыха в России треть россиян обращаются к агрегаторам, 29% бронируют жилье через сервисы аренды, а 11% организуют поездку через турагентства.

Для путешествий за границу 47% россиян предпочитают обращаться к турагентствам, 26% пользуются агрегаторами, а 19% бронируют жилье напрямую через сайт отеля или апартаментов.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Популярными направлениями у российских туристов на майские праздники стали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань, Урал и Сочи, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.

Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Казань, Урал, "Основные направления для путешествий по России Сочи . Среди зарубежных направлений чаще всего называют Турцию Белоруссию и Абхазию", - говорится в исследовании на основе опроса тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

По их данным, четверть россиян запланировали на майские каникулы больше активностей, чем годом ранее. Так, среди основных планов — отдых на природе с шашлыками, встречи с близкими, поездки на дачу и активный отдых, включая походы и спорт.

При этом чаще всего россияне выбирают направления для отдыха, опираясь на личный опыт: об этом сказали 64%. "Также заметную роль играют рекомендации друзей и близких (37%), выгодные акции и горящие туры (27%), а также советы путеводителей и турагентств (20%). Особенно вырос интерес к последнему пункту, годом ранее к советам турагентов прислушивались 7%", - выяснили в агентстве.

Так, при планировании отдыха в России почти треть россиян выбирают обращаться к агрегаторам. При этом 29% бронируют жилье через сервисы аренды и 24% - через сайт отеля или апартаментов, а с помощью турагентств поездку по стране организуют 11%.

Однако при планировании путешествий за границей 47% россиян предпочитают обращаться к турагентствам. "На втором месте агрегаторы: ими пользуются 26%. Еще 19% бронируют жилье напрямую через сайт отеля или апартаментов, столько же — напрямую у жителей через сервисы аренды", - заметили аналитики.