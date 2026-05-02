Юрист рассказал, где безопаснее держать наличные
02:17 02.05.2026
Юрист рассказал, где безопаснее держать наличные

Юрист Хаминский посоветовал хранить часть наличности в банковской ячейке

Деньги. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фоне перебоев с онлайн-сервисами и слухов о контроле за переводами россияне стали чаще использовать наличные.
  • Юрист Александр Хаминский советует не хранить все сбережения дома и рассмотреть возможность хранения части наличных в банковской ячейке.
  • По словам эксперта, оптимальным подходом является сочетание хранения части средств на счетах и части в наличных как резерва.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На фоне перебоев с онлайн-сервисами и слухов о контроле за переводами россияне стали чаще использовать наличные. О том, где их безопасно хранить, агентству “Прайм” рассказал юрист Александр Хаминский.
Формально закон не ограничивает сумму наличных дома, но есть риски кражи и пожара. Эксперт советует не хранить все сбережения под подушкой.
"Оптимальный подход к хранению денег — диверсификация. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв. Сами наличные лучше хранить в банковской ячейке", — пояснил Хаминский.
По его словам, полностью отказываться от безналичных платежей не стоит: для повседневных трат карты и переводы быстрее и безопаснее. Наличные — это резервный вариант на случай непредвиденных ситуаций, и его объём должен быть разумным. Лучший вариант — симбиоз: часть денег на счетах, часть в защищенной от огня и взлома банковской ячейке.
