В Подмосковье при падении обломков беспилотника погиб мужчина

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. При отражении атаки украинских БПЛА погиб житель Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор пообещал оказать им всю необходимую помощь.
По приведенным им данным, в субботу ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили шесть дронов противника — над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. На местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
