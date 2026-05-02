В Подмосковье при падении обломков беспилотника погиб мужчина
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 02.05.2026 (обновлено: 23:08 02.05.2026)
В Подмосковье при падении обломков беспилотника погиб мужчина

В деревне Чернево под Волоколамском при падении обломков БПЛА погиб мужчина

© Фото : Telegram-канал губернатора Московской областиПоследствия атаки БПЛА в Подмосковье 2 мая 2026 года
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. При отражении атаки украинских БПЛА погиб житель Московской области, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор пообещал оказать им всю необходимую помощь.
По приведенным им данным, в субботу ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили шесть дронов противника — над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. На местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныОдинцовоАндрей ВоробьевИстраЧеховСолнечногорскВолоколамскВолоколамский районКоломнаПВО ВС РоссииПВОРоссия
 
 
