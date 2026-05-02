Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Футбол
13:14 02.05.2026 (обновлено: 13:17 02.05.2026)
Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Мостовой: шансы «Краснодара» на победу в ЧР выше, чем у «Зенита»

© РИА Новости / Григорий Соколов
Александр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Александр Мостовой. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мостовой считает шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России выше, чем у «Зенита».
  • «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 60 очками за три тура до финиша, опережая «Зенит» на одно очко.
  • Мостовой подчеркнул, что для него не важен паспорт футболиста, главное — его сила и способность быть лучше конкурента.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что считает шансы лидирующего в чемпионате России "Краснодара" на победу в турнире несколько более высокими, чем у идущего вторым петербургского "Зенита".
Действующий чемпион страны "Краснодар" с 60 очками лидирует за три тура до финиша, петербуржцы отстают на один балл. "Зенит" в субботу в Москве встретится с занимающим шестое место ЦСКА (45), а южане в воскресенье дома примут находящийся на 12-й строчке тольяттинский "Акрон" (27).
"В борьбе за первое место в чемпионате России я на данный момент отдаю небольшое предпочтение "Краснодару". Потому что "Зенит" находится на одно очко позади них. И им надо ждать осечки "Краснодара", а где они потеряют очки, мне сейчас трудно представить. И "Краснодар" до конца будет биться за золото", - сказал Мостовой.
"В "Краснодаре" раньше была такая стратегия, что в команде должны играть свои воспитанники. Они много лет играли своими воспитанниками. Честь им и хвала, это здорово, но они ничего не выиграли. А когда на поле стало выходить восемь иностранцев и пять еще сидели на лавке, они в первый раз победили в чемпионате России. И сейчас они с тем же составом могут выиграть чемпионат и во второй раз. Поэтому я считаю, что не важно, какой у футболиста паспорт, он должен быть сильнее конкурента", - добавил собеседник агентства.
