Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что считает шансы лидирующего в чемпионате России "Краснодара" на победу в турнире несколько более высокими, чем у идущего вторым петербургского "Зенита".
"В борьбе за первое место в чемпионате России я на данный момент отдаю небольшое предпочтение "Краснодару". Потому что "Зенит" находится на одно очко позади них. И им надо ждать осечки "Краснодара", а где они потеряют очки, мне сейчас трудно представить. И "Краснодар" до конца будет биться за золото", - сказал Мостовой.
"В "Краснодаре" раньше была такая стратегия, что в команде должны играть свои воспитанники. Они много лет играли своими воспитанниками. Честь им и хвала, это здорово, но они ничего не выиграли. А когда на поле стало выходить восемь иностранцев и пять еще сидели на лавке, они в первый раз победили в чемпионате России. И сейчас они с тем же составом могут выиграть чемпионат и во второй раз. Поэтому я считаю, что не важно, какой у футболиста паспорт, он должен быть сильнее конкурента", - добавил собеседник агентства.