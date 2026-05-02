В Москве отремонтировали 70 жилых домов на Песчаных улицах

"Район Сокол, расположенный на севере столицы, считается жемчужиной послевоенной архитектуры, которая отличается парадным и целостным обликом. В рамках региональной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок 70 жилых домов на Песчаных улицах. Бережное восстановление фасадов помогло вернуть уют одному из красивейших уголков Москвы", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в 2023 году в рамках капитального ремонта обновили "яркий образец советской неоклассики" - девятиэтажный жилой дом 1955 года постройки, расположенный на улице Новопесчаной. А в 2025 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновили восьмиэтажный дом 2 в Малом Песчаном переулке и провели капитальный ремонт семиэтажного здания на улице Новопесчаной (дом 23, корпус 7).