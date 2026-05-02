В Москве промыли Лефортовский тоннель

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели промывку Лефортовского тоннеля в рамках весенней уборки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "В общей сложности привели в порядок после зимы более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Провели промывку Лефортовского тоннеля, который является частью Третьего транспортного кольца и проходит под рекой Яузой и Лефортовским парком", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, была задействована поливомоечная машина.

"Промывка тоннеля длиной 3,2 километра заняла несколько дней, ее проводили преимущественно в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения. Работы включали механическую и ручную промывку сооружения, для качественной очистки поверхностей использовали специальный щелочной раствор", - отметил он.