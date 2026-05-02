Мошенники предлагают москвичам "перерасчет" коммунальных платежей - РИА Новости, 02.05.2026
02:47 02.05.2026
Мошенники предлагают москвичам "перерасчет" коммунальных платежей

РИА Новости: аферисты пишут москвичам с предложением сделать перерасчет платежей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 02.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты от лица Мосэнергосбыта начали создавать чаты в мессенджерах.
  • Злоумышленники предлагают «перерасчет» коммунальных платежей и просят перейти в якобы официальный бот портала «Госуслуги».
  • Получив «уникальный ключ» от жертвы, мошенник получает доступ к ее личному кабинету на «Госуслугах».
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Аферисты от лица Мосэнергосбыта начали создавать чаты в мессенджерах и предлагать в них "перерасчет" коммунальных платежей, чтобы заполучить доступ к "Госуслугам" жертвы, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники от лица Мосэнергосбыта добавляют москвичей в чаты, где предлагают перерасчет коммунальных платежей. Они сообщают, что теперь данные по платежам будут автоматически переноситься с портала "Госуслуг".
Далее мошенники под предлогом осуществления перерасчета просят жертву перейти в якобы официальный бот портала "Госуслуг", подтвердить номер телефона и получить у бота "уникальный ключ", который затем необходимо отправить в чат.
Если человек пересылает код, аферист получает доступ к его личному кабинету на "Госуслугах".
