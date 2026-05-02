Мошенники предлагают москвичам "перерасчет" коммунальных платежей

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Аферисты от лица Мосэнергосбыта начали создавать чаты в мессенджерах и предлагать в них "перерасчет" коммунальных платежей, чтобы заполучить доступ к "Госуслугам" жертвы, выяснило РИА Новости.

Злоумышленники от лица Мосэнергосбыта добавляют москвичей в чаты, где предлагают перерасчет коммунальных платежей. Они сообщают, что теперь данные по платежам будут автоматически переноситься с портала "Госуслуг".

Далее мошенники под предлогом осуществления перерасчета просят жертву перейти в якобы официальный бот портала "Госуслуг", подтвердить номер телефона и получить у бота "уникальный ключ", который затем необходимо отправить в чат.