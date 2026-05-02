В Молдавии захоронили останки солдат, павших в боях в годы ВОВ

КИШИНЕВ, 2 мая — РИА Новости. Молдавские политики, дипломаты посольств России, Белоруссии и Казахстана, а также ветераны приняли участие в захоронении на территории Шерпенского плацдарма останков 16 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
На воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" в субботу в последний путь провели 16 героев-освободителей Молдавии от фашизма. Останки воинов были обнаружены в рамках деятельности поискового отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба на местах ожесточенных сражений весны-лета 1944 года. В церемонии принимают участие ветераны Великой Отечественной войны дипломаты посольств России, Белоруссии, Казахстана, представители Партии социалистов, Компартии, депутаты от парламентской оппозиции, общественные деятели и рядовые граждане.
"Все 16 ребят, которых мы проводили в последний путь, погибли в одном бою и были найдены в одной траншее. Траншея шла по пшеничному полю и завершилась в старом заброшенном винограднике, с одной стороны за 80 лет через тела этих ребят пророс хлеб, с другой - виноград. Это похоже на молдавскую православную традицию причащения хлебом и вином, эти ребята пожертвовали собой ради нашей земли", - сказал на церемонии председатель молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Он заявил, что гордится своими товарищами поисковиками, которые, несмотря ни на что, в тяжелейших условиях продолжают искать погибших ребят, а также молдавским народом, который продолжает сохранять свою память.
"Сегодня власть в очередной раз попыталась плюнуть и вытереть ноги о павших солдат, вы не видите военного оркестра, почтенного караула, вы не услышали салюта. Власти в почести героям отказала, но народ воздает им почести", - добавил Петрович.
В память о павших была объявлена минута молчания, священник провел церемонию отпевания неизвестных воинов.
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
