Минобороны Украины усилит рейды по спортзалам
16:41 02.05.2026 (обновлено: 16:42 02.05.2026)
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны Украины намерено усилить рейды по проверкам брони от мобилизации у мужчин, регулярно занимающихся в спортзалах.
  • Проверки коснутся случаев, когда физически здоровые мужчины имеют отсрочку от службы.
  • Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ и протестами из-за насильственных действий сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министерство обороны Украины намерено усилить рейды по проверкам брони от мобилизации у мужчин, регулярно занимающихся в спортзалах, заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко.
"Я устал жить в одном мире и за одни и те же десять минут видеть спортзалы, забитые качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, и одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают", - привело слова Гудименко агентство УНИАН.
По словам парламентария, планируется проверять случаи, когда "физически здоровые мужчины сидят с отсрочкой от службы" в спортзалах.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
