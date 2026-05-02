Минобороны Украины усилит рейды по спортзалам

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министерство обороны Украины намерено усилить рейды по проверкам брони от мобилизации у мужчин, регулярно занимающихся в спортзалах, заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко.
"Я устал жить в одном мире и за одни и те же десять минут видеть спортзалы, забитые качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, и одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают", - привело слова Гудименко агентство УНИАН.
По словам парламентария, планируется проверять случаи, когда "физически здоровые мужчины сидят с отсрочкой от службы" в спортзалах.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.