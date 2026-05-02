Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 02.05.2026
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа

Миронов предложил запретить брать деньги с пенсионеров за подключение газа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запретить энергетическим компаниям брать деньги с пенсионеров за технологическое присоединение к газораспределительным сетям.
  • В рамках программы социальной газификации граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка, однако порядок предоставления компенсаций на подключение газа в некоторых регионах «кривой».
  • Миронов отметил, что стоимость полного комплекса работ по газификации частного дома часто превышает сумму компенсации, и это оставляет пенсионеров без доступа к газу.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил запретить энергетическим компаниям брать деньги с пенсионеров за технологическое присоединение к газораспределительным сетям.
Соответствующее обращение на имя министра энергетики РФ Сергея Цивилева имеется в распоряжении РИА Новости.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Госдуме предложили увеличить фиксированные выплаты к страховой пенсии
11 ноября 2025, 01:37
"Предлагается установить запрет на взимание платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям для граждан, достигших пенсионного возраста", - сказано в документе.
В письме отмечается, что переход к прямой льготе в форме освобождения от оплаты работ позволит сделать газификацию реально доступной для пенсионеров независимо от наличия сбережений и снизить финансовую нагрузку на пожилых граждан.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка.
Лидер партии отметил, что в некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети, но порядок предоставления выплат, по его словам, "кривой".
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В ГД предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК
11 апреля, 04:07
Как пояснил Миронов, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги, и только потом они могут обратиться в органы соцзащиты за возмещением.
Политик добавил, что "одиноких людей преклонного возраста" такой вариант не устраивает, и они остаются без газа. К тому же, отметил Миронов, стоимость полного комплекса работ по газификации частного дома часто превышает сумму компенсации, а разницу людям приходиться оплачивать из собственного кармана.
"Проблему надо срочно решать, и об этом наше письмо руководству Минэнерго", - заключил политик.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В ГД просят снизить тарифы за подключение к электросетям для пенсионеров
12 февраля, 04:08
 
РоссияСергей МироновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала