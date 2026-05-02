В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил запретить энергетическим компаниям брать деньги с пенсионеров за технологическое присоединение к газораспределительным сетям.

Соответствующее обращение на имя министра энергетики РФ Сергея Цивилева имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается установить запрет на взимание платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям для граждан, достигших пенсионного возраста", - сказано в документе.

В письме отмечается, что переход к прямой льготе в форме освобождения от оплаты работ позволит сделать газификацию реально доступной для пенсионеров независимо от наличия сбережений и снизить финансовую нагрузку на пожилых граждан.

Как рассказал РИА Новости Миронов , в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка.

Лидер партии отметил, что в некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети, но порядок предоставления выплат, по его словам, "кривой".

Как пояснил Миронов, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги, и только потом они могут обратиться в органы соцзащиты за возмещением.

Политик добавил, что "одиноких людей преклонного возраста" такой вариант не устраивает, и они остаются без газа. К тому же, отметил Миронов, стоимость полного комплекса работ по газификации частного дома часто превышает сумму компенсации, а разницу людям приходиться оплачивать из собственного кармана.