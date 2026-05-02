Миронов назвал трагедию в Одессе поворотной точкой в отношениях с Украиной - РИА Новости, 02.05.2026
09:29 02.05.2026
Миронов назвал трагедию в Одессе поворотной точкой в отношениях с Украиной

Миронов: трагедия в Одессе стала поворотной точкой в отношениях России и Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТумба города Одессы у мемориала "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду в Москве, куда горожане возлагают цветы в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов
Тумба города Одессы у мемориала Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, куда горожане возлагают цветы в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Тумба города Одессы у мемориала "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду в Москве, куда горожане возлагают цветы в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов поворотной точкой в отношениях России и Украины.
  • Он добавил, что это событие стало прямым следствием киевского майдана.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Трагедия в одесском Доме профсоюзов вошла в историю как поворотная точка в отношениях России и Украины, сообщил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Второго мая в Одессе отмечается День памяти по погибшим в результате трагических событий, произошедших в городе.
"Трагедия 2 мая 2014 года вошла в историю как поворотная точка в отношениях России и Украины. Она стала прямым следствием киевского майдана, государственного переворота", - сказал Миронов.
Однако, по его словам, майдан больше носил антиправительственный, а не антироссийский или антирусский характер.
"Многим так хотелось поменять власть в стране, что мало кто обратил внимание на то, кто эту власть захватил. В Одессе стало ясно, кто. Эта трагедия могла произойти еще раньше - в Крыму. Но решительные действия крымчан и севастопольцев, а также поддержка России предотвратили кровавые события", - добавил лидер партии.
Миронов считает, что после этого в Одессе еще "питали какие-то иллюзии" относительно намерений новой украинской власти, но они сгорели в пламени Дома профсоюзов, и русский город оказался под оккупацией неонацистов, которая продолжается по сей день.
"На их совести за эти годы бесчисленное количество злодеяний, включая геноцид, терроризм, военные преступления. За это им до скончания веков гореть в аду. Но сначала они ответят за расправу над русскими людьми в Одессе", - заявил он.
Сегодня, вспоминая трагические события 2 мая 2014 года, политик выразил уверенность в том, что задача России, ее историческая миссия - добиться выполнения всех целей специальной военной операции и освободить Украину от "бандеровской нечисти".
"А потом провести международный трибунал над военными преступниками - в том самом Доме профсоюзов, откуда все началось. Вечная память жертвам борьбы с фашизмом! Никто не забыт и ничто не забыто" - подытожил Миронов.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении преступлений в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
