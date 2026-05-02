Миронов предложил ввести "потолок" цен на обучение в вузах

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил установить «потолок» предельных цен на обучение в вузах.

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить "потолок" предельных цен на обучение в вузах.

« "Рост (Стоимости обучения. — Прим. ред.) в сравнении с прошлым годом – до 30%! Расценки – и по 500 тысяч, и по 1,5-2 миллиона рублей… Государство должно вмешаться", - сказал Миронов РИА Новости.

Лидер партии также напомнил о программном предложении СР - первое высшее образование для граждан РФ должно быть полностью бесплатным.

"Давайте по стратегическим сферам, где у нас кадровый дефицит, сделаем все-таки бесплатным обучение в вузах и колледжах. Государству нужны врачи, учителя, ученые, инженеры", - отметил он..