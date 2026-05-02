Миронов предложил ввести "потолок" цен на обучение в вузах
02:31 02.05.2026 (обновлено: 02:49 02.05.2026)
Миронов предложил ввести "потолок" цен на обучение в вузах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил установить «потолок» предельных цен на обучение в вузах.
  • Миронов считает, что первое высшее образование для граждан РФ должно быть полностью бесплатным.
  • Лидер партии предложил начать с ограничения роста платы за обучение официальной инфляцией.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить "потолок" предельных цен на обучение в вузах.
"Рост (Стоимости обучения. — Прим. ред.) в сравнении с прошлым годом – до 30%! Расценки – и по 500 тысяч, и по 1,5-2 миллиона рублей… Государство должно вмешаться", - сказал Миронов РИА Новости.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Миронов предложил ввести уроки на предприятиях
3 февраля, 06:13
Лидер партии также напомнил о программном предложении СР - первое высшее образование для граждан РФ должно быть полностью бесплатным.
"Давайте по стратегическим сферам, где у нас кадровый дефицит, сделаем все-таки бесплатным обучение в вузах и колледжах. Государству нужны врачи, учителя, ученые, инженеры", - отметил он..
"Нам говорят, что денег на это нет. Ну, давайте к этому идти постепенно", - добавил лидер партии, предложив также для начала ограничить рост платы за обучение официальной инфляцией.
Студенты - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Миронов предложил сделать образование по некоторым профессиям бесплатным
25 января, 01:52
 
