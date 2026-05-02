ВС России ежесуточно продвигаются вперед, заявило Минобороны

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские войска, создающие полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины, ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, заявили в Минобороны РФ.
Ведомство в субботу сообщило об освобождении Мирополья в Сумской области. Как подчеркнули в МО РФ, подразделения группировки войск "Север" одновременно наступают на нескольких направлениях и продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18