Менеджер из Татарстана выиграла два миллиона рублей в лотерее.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Менеджер из Татарстана загадала желание на падающую звезду и выиграла 2 миллиона рублей в лотерее, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"Менеджер Гульназ из Республики Татарстан выиграла 2 миллиона рублей в лотерее. По словам победительницы, незадолго до этого она загадала желание на падающую звезду. Как рассказала Гульназ, незадолго до победы она гуляла с кошкой рядом с домом, расположенным у леса. В тот вечер она наблюдала за небом и увидела падающую звезду. В этот момент, по ее словам, она искренне загадала желание выиграть в лотерею, понимая, что такой результат мог бы существенно изменить ее текущую ситуацию", - поделились историей в компании.

После этого у нее появилось ощущение, что задуманное может сбыться. В выходные она активно покупала билеты онлайн-лотереи "5 из 36", но крупный приз достался другому участнику, что немного расстроило ее. Тем не менее внутреннее чувство, что удача близко, не покидало.

Решение купить билет было спонтанным. О результате Гульназ узнала не сразу: уведомление о выигрыше пришло в рабочее время, и она не придала ему значения. Лишь позже, зайдя на сайт, она сначала решила, что речь идет о сумме в несколько сотен тысяч рублей, однако, присмотревшись, поняла, что выигрыш составил 2 миллиона рублей.

По словам Гульназ, эта победа для нее имеет особое значение. Она признается, что рассчитывает с помощью выигрыша закрыть кредиты и изменить финансовую ситуацию. Кроме того, в планах - реализовать давнюю мечту о путешествии в Китай