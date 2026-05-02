"Локомотив" – "Авангард": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 2 мая

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ярославский "Локомотив" и омский "Авангард" проведут пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 2 мая и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
02 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
05:22 • Рихард Паник
14:26 • Максим Березкин
04:52 • Александр Полунин
16:21 • Максим Шалунов
(Никита Кирьянов, Рихард Паник)