Волейболисты новосибирского "Локомотива" взяли бронзу чемпионата России - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
21:14 02.05.2026
Волейболисты новосибирского "Локомотива" взяли бронзу чемпионата России

Волейболисты новосибирского "Локомотива" завоевали бронзу чемпионата России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новосибирский «Локомотив» выиграл у петербургского «Зенита» в пятом матче серии за третье место и стал обладателем бронзовых наград чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
  • Бронза стала для «Локомотива» четвертой в истории.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" выиграл у петербургского "Зенита" в пятом матче серии за третье место в плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд и стал обладателем бронзовых наград.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась поражением хозяев со счетом 0-3 (22:25, 20:25, 23:25).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
Зенит
0 : 322:2520:2523:25
Локомотив Новосибирск
Календарь Турнирная таблица История встреч
Новосибирская команда выиграла серию до трех побед со счетом 3-2.
Эта бронза стала для железнодорожников четвертой в истории. Также "Локомотив" становился чемпионом России в сезоне-2019/20 и дважды завоевывал серебряные медали.
