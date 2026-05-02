В Москве простились с Робертом Ляпидевским

Гражданская панихида прошла в храме Большое Вознесение. Проститься с артистом пришли близкие, друзья и коллеги. Позднее его кремируют, а затем захоронят на Новодевичьем кладбище.

В труппе Театра кукол под руководством Сергея Образцова с 1959 года. Ляпидевский сыграл более 60 ведущих и разноплановых ролей в спектаклях "Дон Жуан", "Сказка о царе Салтане", "Комедия ошибок", "Маугли", "Конек-Горбунок" и других. Коронной стала роль конферансье Апломбова. В 1992 году стал заслуженным артистом России, а в 2013 году получил звание народного артиста РФ.