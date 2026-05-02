Ликсутов: в "Руднево" для бизнеса доступны офисные и торговые помещения

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Коммерческие площади от 100 квадратных метров доступны для аренды в новых корпусах индустриального парка "Руднево", бизнес может занять современные офисные и торговые помещения, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Индустриальный парк “Руднево” — одна из перспективных площадок ОЭЗ “Технополис Москва”. Он расположен в черте города и имеет хорошую транспортную доступность. К 2030 году здесь будет локализовано более 90 высокотехнологичных предприятий и создано свыше 20 тысяч новых рабочих мест", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Заместитель мэра добавил, что на сегодняшний день в индустриальном парке предлагаются в аренду современные офисные и торговые помещения для размещения административных подразделений, сервисных центров и прочих целей.

Отмечается, что новые корпуса в индустриальном парке "Руднево" позволяют предпринимателям обустроить штаб-квартиру компании или сервисный центр в шаговой доступности от производства. Кроме того, арендовать площади под объекты торгового назначения, офисы и легкие производства можно в современном деловом центре "Технофлагман". На этой площадке уже заключены договоры с производителями высокотехнологичного электротехнического и ИТ-оборудования. Здесь также работают компании, которые выпускают системы видеонаблюдения, программное обеспечение, электронные компоненты и абсорбирующие материалы.

Для комфорта сотрудников и посетителей в деловом центре создана развитая инфраструктура. Уже открыты и работают фитнес-зона, кофейня, столовая, спортивные секции и сервисные магазины. Управляющая компания продолжает привлекать новых торговых операторов.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. На сегодняшний день на 10 площадках ОЭЗ общей площадью свыше 430 гектаров работают более 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Резиденты уже создали 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Москва активно развивает инфраструктуру для локализации наукоемких производств, уточнили в пресс-службе департамента. Благодаря городским решениям предприниматели получают не просто площади, а готовую среду для своих предприятий. Такие мероприятия вносят вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".