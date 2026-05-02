04:48 02.05.2026
Учителя в Латвии боятся объяснять русскоязычному ребенку тему урока

Вид на Ригу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учителя в Латвии опасаются говорить в школах на русском языке.
  • Русскоязычные дети, не усвоившие тему урока, не могут задать вопрос на русском языке в классе.
  • Учителя могут попросить ребенка повторить вопрос на латышском или сделать ему замечание в дневнике.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Учителя в Латвии, опасающиеся говорить в школах на русском языке, просят ученика, не усвоившего тему урока, повторить вопрос на латышском или делают ему замечание в дневнике, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.
"Учителя с детьми разговаривают только на латышском. Уроки с детьми проводятся только на латышском. За этим всем процессом следят "смотрящие", которые поставлены министерством образования: директора школ, завучи", - говорит собеседник агентства.
Поэтому русскоязычный ребенок, не усвоивший тему урока, не может в классе задать вопрос на русском языке.
"Можно к учителю подойти, если не понял, записаться на консультацию. С ребенком ничего не сделают, никто его штрафовать не будет, родителей тоже, но учитель вправе сделать ему замечание: в дневник написать родителям, вправе не ответить на вопрос. Допустим, сказать ему: "повтори свой вопрос на латышском языке", - сетует активист.
При этом он отметил, что многое зависит от самого учителя. Если он "нормальный", то объяснит ребенку после урока.
"Если националист, он скажет: "Не понимаешь – твои проблемы. Есть репетиторы - учи латышский язык. Все, точка", - заключил собеседник агентства.
