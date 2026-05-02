На Кубани из-за осадков подтопило 16 дворов

КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Шестнадцать придомовых территорий подтоплено в Белореченском районе Кубани из-за осадков, ведутся работы по откачке воды с дворов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"На территории муниципалитета за последние сутки выпало 36 мм осадков. По предварительной информации, в самом Белореченске подтоплены 14 дворов, по одной дворовой территории – в поселках Южном и Восточном", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что на помощь для откачки воды привлечен местный отряд "Кубань-СПАС". Всего в работах, по данным оперативного штаба, задействованы 27 человек и восемь единиц техники.
Как сообщает оперштаб, работу по обследованию подтопленных территорий ведут четыре оценочные комиссии, данные по количеству пострадавших придомовых территорий уточняются.