На Кубани из-за осадков подтопило 16 дворов

КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Шестнадцать придомовых территорий подтоплено в Белореченском районе Кубани из-за осадков, ведутся работы по откачке воды с дворов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что на помощь для откачки воды привлечен местный отряд "Кубань-СПАС". Всего в работах, по данным оперативного штаба, задействованы 27 человек и восемь единиц техники.