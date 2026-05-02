Пленный ВСУ рассказал, как украинский командир выстрелил ему в колено

Краткий пересказ от РИА ИИ
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинский командир с позывным "Чад" прострелил колено солдату за отказ выполнять приказ, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник.
По словам пленного, в составе группы из троих украинских солдат он был отправлен из села Сергеевка в район Гришино в ДНР. Когда они добрались до животноводческих ангаров, командир группы с позывным "Чад" приказал идти дальше, на что Линник ответил отказом. После угроз командир отошел в сторону, чтобы связаться по рации с начальством.
"Чад" вернулся, он выстрелил мне в ногу и забрал оружие у меня", - сказал пленный.
Линник сдался в плен российскому солдату, который находился в животноводческих ангарах недалеко от села Гришино ДНР.