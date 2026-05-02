Кисляк назвал главную причину поражения ЦСКА в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк заявил журналистам, что мастерство игроков петербургского "Зенита" сыграло роль в поражении столичной команды в матче чемпионата России по футболу.
В субботу ЦСКА дома уступил "Зениту" со счетом 1:3 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч московской команды был забит с пенальти, который на 5-й минуте реализовал Иван Обляков.
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
05’ • Иван Обляков (П)
30’ • Игорь Дивеев
(Педро)
51’ • Александр Соболев
60’ • Луис Энрике
«
"Начало было хорошее, быстрый гол. "Зенит" ничего не мог сделать, но затем ситуация пошатнулась. Во втором тайме еще один гол, мастерство игроков "Зенита" сыграло свою роль. Сегодня тяжело на что-то сетовать, просто "Зенит" оказался сильнее", - заявил Кисляк.
ЦСКА потерял очки в пяти матчах чемпионата подряд, сыграв три встречи вничью и потерпев два поражения. Команда продолжает борьбу в Кубке России, где в финале пути регионов сыграет с московским "Спартаком" 6 мая.
"Надо искать что-то положительное во всем этом. В последних двух матчах можно найти, команда ищет свою игру. Были провальные матчи по игре и борьбе. Сейчас команда хочет и борется. Думаю, следующие матчи будут очень интересными. Все будет хорошо. Мы живем от игры к игре, настраиваемся на каждую. Следующая игра - со "Спартаком", там эмоции, там битва. Это совершенно другое даже исторически", - добавил Кисляк.