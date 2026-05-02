У капитана "Реала" диагностировали трещину в пальце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан "Реала" Дани Карвахаль получил травму — у него диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца правой ноги.
- На восстановление футболиста потребуется пара недель.
- Карвахаль пропустит несколько матчей Ла Лиги, включая игры против "Эспаньола", "Барселоны" и "Овьедо".
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Трещина дистальной фаланги пятого пальца правой ноги была диагностирована у капитана "Реала" Дани Карвахаля, сообщается на официальном сайте мадридского футбольного клуба.
В сообщении указывается, что состояние 34-летнего защитника требует дальнейшего наблюдения, сроки его восстановления не уточняются.
По информации As, на восстановление Карвахалю потребуется пара недель, он пропустит матчи Ла Лиги против "Эспаньола" (3 мая, в гостях), "Барселоны" (10 мая, в гостях), "Овьедо" (14 мая, дома). Ожидается, что Карвахаль может восстановиться к домашнему матчу заключительного тура против "Атлетика" из Бильбао, который также может стать последним в карьере в "Реале" для испанца, который не продлил истекающий летом контракт.
"Реал" за пять туров до финиша чемпионата Испании занимает с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 11 очков отставая от "Барселоны".
