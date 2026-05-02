Рейтинг@Mail.ru
У капитана "Реала" диагностировали трещину в пальце - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:53 02.05.2026 (обновлено: 12:57 02.05.2026)
У капитана "Реала" диагностировали трещину в пальце

Капитан "Реала" Дани Карвахаль пропустит несколько матчей из-за травмы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗащитник испанцев Дани Карвахаль
Защитник испанцев Дани Карвахаль - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Защитник испанцев Дани Карвахаль. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан "Реала" Дани Карвахаль получил травму — у него диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца правой ноги.
  • На восстановление футболиста потребуется пара недель.
  • Карвахаль пропустит несколько матчей Ла Лиги, включая игры против "Эспаньола", "Барселоны" и "Овьедо".
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Трещина дистальной фаланги пятого пальца правой ноги была диагностирована у капитана "Реала" Дани Карвахаля, сообщается на официальном сайте мадридского футбольного клуба.
В сообщении указывается, что состояние 34-летнего защитника требует дальнейшего наблюдения, сроки его восстановления не уточняются.
По информации As, на восстановление Карвахалю потребуется пара недель, он пропустит матчи Ла Лиги против "Эспаньола" (3 мая, в гостях), "Барселоны" (10 мая, в гостях), "Овьедо" (14 мая, дома). Ожидается, что Карвахаль может восстановиться к домашнему матчу заключительного тура против "Атлетика" из Бильбао, который также может стать последним в карьере в "Реале" для испанца, который не продлил истекающий летом контракт.
"Реал" за пять туров до финиша чемпионата Испании занимает с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 11 очков отставая от "Барселоны".
Стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде. - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Реал" временно освободит свой стадион для теннисистов
25 марта, 15:51
 
ФутболСпортБильбаоИспанияДанни КарвахальРеал МадридБарселонаЭспаньол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала