Береговая охрана Йемена установила местонахождение захваченного танкера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Служба береговой охраны Йемена установила местонахождение захваченного танкера M/T EUREKA.
- В настоящее время предпринимаются усилия для его возвращения.
ДОХА, 2 мая - РИА Новости. Служба береговой охраны Йемена установила местонахождение захваченного возле побережья страны танкера с нефтепродуктами M/T EUREKA, следует из сообщения ведомства.
«
"После получения информации об инциденте береговая охрана Йемена немедленно приступила к оперативной работе. В рамках поисково-спасательной операции по обнаружению танкера из Адена были направлены два патрульных катера, а также небольшие патрульные катера из Шабвы", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
По данным службы береговой охраны, была налажена координация с международными партнерами и органами власти в Аденском заливе.
"Это позволило определить местонахождение танкера, и в настоящее время предпринимаются усилия для его возвращения", - добавила служба.