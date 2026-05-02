В Тель-Авиве проходит антиправительственный митинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тель-Авиве на театральной площади проходит антиправительственный митинг.
- Участники митинга — сторонники левого политического спектра, которые выступают против политики правительства Нетаньяху.
- Одно из ключевых требований митингующих — создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Сотни израильтян вышли в субботу вечером на еженедельный антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Кроме того, эта часть израильского общества выступает против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.
Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, так как этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе, которые продолжаются уже 2,5 года.
"Мы выступаем против коррупции в правительстве, мы хотим добиться создания государственной комиссии по расследованию трагедии 7 октября 2023 года. У протестного движения сейчас есть нехватка четкого фокуса в требованиях, но по мере приближения выборов в Израиле, намеченных на осень, наша активность будет возрастать", - рассказал агентству один из активистов.
На месте проведения акции дежурят крупные силы полиции, которые не вмешиваются в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.