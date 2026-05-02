В Исландии пройдут мероприятия ко Дню Победы, сообщило посольство России

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в Исландии в этом году, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Рейкьявике.

В посольстве добавили, что в этом году мемориальная церемония по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована к проведению 9 мая, в ходе которой состоится традиционная акция "Бессмертный полк" с участием проживающих в Исландии соотечественников.