04:32 02.05.2026
В Исландии пройдут мероприятия ко Дню Победы, сообщило посольство России

Вид на Рейкьявик
Вид на Рейкьявик. Архивное фото
  • В Исландии пройдут памятные мероприятия ко Дню Победы.
  • Церемонии возложения венков пройдут на кладбище «Фоссвогур» у мемориала «Надежда», а также у могил советского моряка Александра Малея и ветерана Великой Отечественной войны Марии Митрофановой.
  • 9 мая запланирована мемориальная церемония, в ходе которой состоится акция «Бессмертный полк» и заупокойная лития по погибшим.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в Исландии в этом году, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Рейкьявике.
"Посольство России в Исландии ежегодно организует приуроченные ко Дню Победы церемонии возложения венков на городском кладбище "Фоссвогур" к мемориалу "Надежда" в память моряков-участников Арктических конвоев, а также к могилам советского моряка Александра Малея и ветерана Великой Отечественной войны Марии Митрофановой", - сообщили дипломаты.
В посольстве добавили, что в этом году мемориальная церемония по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована к проведению 9 мая, в ходе которой состоится традиционная акция "Бессмертный полк" с участием проживающих в Исландии соотечественников.
"В рамках мероприятия настоятель Свято-Николаевского прихода РПЦ в Рейкьявике протоиерей Тимофей Золотуский отслужит заупокойную литию по погибшим на полях сражений", - рассказали в дипмиссии.
Участники акции памяти Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Полиция Берлина обещает обеспечить безопасность мероприятий 9 Мая
30 апреля, 03:22
 
