20:14 02.05.2026
Bloomberg утверждает, что Иран начал сокращать добычу нефти

Bloomberg сообщил, что Иран сокращает добычу нефти на фоне морской блокады США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника утверждает, что Иран начал сокращать добычу нефти на фоне морской блокады США.
  • По данным агентства, иранские инженеры могут без серьезного ущерба приостанавливать работу скважин и в короткие сроки возобновлять добычу.
  • При этом СМИ не указывает, представителем какой страны является чиновник, на заявление которого оно ссылается.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника утверждает, что Иран якобы начал сокращать добычу нефти на фоне морской блокады США.
«
"По словам высокопоставленного чиновника... Тегеран превентивно сокращает добычу нефти, чтобы не допустить достижения предельных мощностей хранения, вместо того чтобы ждать, пока резервуары полностью заполнятся", - говорится в материале агентства.
При этом агентство не указывает, представителем какой страны является чиновник, на заявление которого оно ссылается.
По данным Блумберг, иранские инженеры способны без серьезного ущерба приостанавливать работу скважин и в короткие сроки возобновлять добычу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
В пятницу президент США Дональд Трамп направил письмо в конгресс, в котором уведомил о завершении боевых действий против Ирана, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
