МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Строитель из столицы Финляндии собрал чемоданы, взял бас-гитару и уехал в Россию. Друзья перестали отвечать на звонки, знакомые шепчутся за спиной. А он учит язык и планирует остаться.

Что толкнуло обычного инженера на такой шаг — и почему таких, как он, в Финляндии становится все больше?

Родина превратилась в чужую страну

Сеппо (имя изменено по просьбе героя) родился в Хельсинки. Вырос там же. Жил в стране, которую считал безопасной, нейтральной и разумной. До недавнего времени политикой вообще не интересовался. Работал инженером-строителем, занимался инфраструктурными проектами, играл на бас-гитаре в свободное время.

А потом что-то сломалось.

"Я не понимаю действий и решений, которые финское правительство приняло в отношении вашей страны. У нас были такие хорошие и взаимовыгодные отношения в течение долгих десятилетий", — говорит Сеппо в интервью "Аргументам и Фактам".

Он вспоминает, как с недоумением слушал очередные заявления финских политиков о "российской угрозе". "Финские политики и СМИ лгали финнам и превращали нашу безопасную, мирную и склонную к дипломатии страну в вассальное государство для Соединенных Штатов", — объясняет он.

Попытка остановить маховик

Долгое время Сеппо надеялся, что здравый смысл победит. Что общество не согласится с курсом на конфронтацию с Россией. Переломным моментом стало известие о переговорах с США по так называемому DCA — "Соглашению о сотрудничестве в сфере обороны". Документ, который, по мнению Сеппо, окончательно превращал Финляндию в американскую военную базу у границ России.

© AP Photo / Matthias Schrader Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО

Мужчина решил действовать: нашел единомышленников, и вместе они запустили кампанию "Нет иностранным базам в Финляндии". Публиковали доклады с анализом рисков, привлекали экспертов — историков, специалистов по безопасности, конституционалистов.

"Мы пытались рассказать о рисках для финского народа, который получал новости только из основных средств массовой информации. Но наши усилия не увенчались успехом", — вспоминает Сеппо.

Друзья отвернулись

"Это сделало мою жизнь в Финляндии невозможной. Я больше не мог сосредоточиться ни на чем: ни на жизни, ни на работе, ни на своих хобби", — признается инженер.

Хуже всего оказалось молчание близких. "Каждое начало разговора всегда приводило к упрощенным и подавленным комментариям, таким как "лучше иметь F-35 над финским небом, чем МИГ-21" или "просто не следите за новостями и перестаньте думать о войне", — рассказывает он.

Когда Сеппо объявил о планах переехать в Россию, часть друзей просто исчезла. К нему пристал ярлык "агент Путина".

© REUTERS / US Air Force Истребитель F-35A Lightning II ВВС США во время операции "Эпическая ярость" против Ирана

Почему именно Россия

Сеппо никогда не боялся России. Еще в университете начал учить русский язык, несколько раз путешествовал по стране, общался с людьми. Когда стало ясно, что жить в Финляндии дальше невозможно, выбор был очевиден. Мать сначала пыталась отговорить, но в итоге приняла решение сына. С собой он взял только самое необходимое: документы, ноутбук, одежду и бас-гитару.

"Последние месяцы пребывания в Финляндии были просто невыносимы", — признается инженер. Теперь, по его словам, наконец-то он может свободно дышать.